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В Краснопольском районе фермеры-любители занялись разведением лошадей

22.05.2017 14:28 — Новости регионов | БелТА  
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В Краснопольском районе фермеры-любители занялись разведением лошадей
Фото из архива

22 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. В Краснопольском районе фермеры-любители занялись разведением лошадей. Пока табун начитывает 25 кобыл, большая часть которых уже принесла потомство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Краснопольском районном исполнительном комитете.

Крестьянское фермерское хозяйство "Земцов Ю.Ф." зарегистрировано на территории района в мае текущего года. Однако подготовительный этап, предшествующий созданию дела, длился 7 лет. Несколько любителей отдельно друг от друга занимались выращиванием лошадей. Это было семейным хобби и увлечением, но постепенно животных становилось больше и больше. В результате фермеры пришли к решению о создании хозяйства, основной деятельностью которого стало разведение лошадей и предоставление услуг в области туризма.

Инициативу поддержала местная исполнительная власть, предоставив пастбищный участок в 200 га в районе деревни Городецкая. В конце мая хозяйство планирует принять участие в аукционе по продаже комплекса объектов бывшей Городецкой школы для размещения здесь агроусадьбы.

По словам директора фермерского хозяйства Юрия Земцова, который до организации собственного дела более 10 лет работал ветеринаром, в планах довести численность маток до 100 особей. Разводить упряжных лошадей, а также пони будут не только на продажу. Рассматривается перспектива организации конных прогулок, фотосессий.

Краснопольский и еще шесть районов Приднепровского края входят в так называемый юго-восточный регион. Эта территория наиболее пострадала от последствий аварии на ЧАЭС. Новый импульс развитию здесь производств и предпринимательской деятельности придали меры, определенные в указе "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области". Как сообщили в райисполкоме, с даты вступления в силу документа на Краснопольщине зарегистрировано 10 коммерческих организаций, 28 индивидуальных предпринимателей, создано более 200 рабочих мест.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Крестьянское фермерское хозяйство "Земцов Ю.Ф." зарегистрировано на территории района в мае текущего года.

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