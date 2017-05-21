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Пляжи Минска обеспечены необходимым оборудованием для комфортного отдыха горожан

22.05.2017 15:37 — Новости регионов | БелТА  
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22 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Пляжи Минска обеспечены необходимым оборудованием для комфортного отдыха горожан, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Алейникова, передает корреспондент БЕЛТА.

В местах массового отдыха установлены кабинки для переодевания, биотуалеты, контейнеры для раздельного сбора отходов и урны. Мусор вывозится ежедневно, а в жаркий период два раза в день.

С начала мая специалисты комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Госавтоинспекции регулярно проводят рейды, по итогам которых нарушителей привлекают к ответственности. Всего в текущем году состоялось 17 рейдов, составлен один протокол.

Наталья Алейникова напомнила, что стоянка вблизи береговой линии запрещена и влечет наложение штрафа до 10 базовых величин (одна БВ сейчас составляет Br23).

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В местах массового отдыха установлены кабинки для переодевания, биотуалеты, контейнеры для раздельного сбора отходов и урны. Мусор вывозится ежедневно, а в жаркий...

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