ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске открывается экспрессный маршрут для зрителей "Рыцарского турнира"

22.05.2017 15:44 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 27 мая открывается экспрессный маршрут для транспортного обслуживания зрителей "Рыцарского турнира", сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

В связи с мероприятием на территории Музея народной архитектуры и быта 27 мая организовывается работа пригородного автобусного экспрессного маршрута №203Э "АС Юго-Западная - Музей народной архитектуры и быта" с 10.30 (первое отправление автобусов с АС "Юго-Западная") до 18.30 (последнее отправление от музея). После 20.00 отправление автобусов от музея по наполнению салона.

Кроме того, с 3 июня по 27 августа организуются рейсы пригородного автобусного маршрута №441С "АС Юго-Западная - Борок" отправлением от АС "Юго-Западная" в 10.35, 15.00 по выходным.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с мероприятием на территории Музея народной архитектуры и быта 27 мая организовывается работа пригородного автобусного экспрессного маршрута №203Э "АС...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Пляжи Минска обеспечены необходимым оборудованием для комфортного отдыха горожан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика