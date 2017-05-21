22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 27 мая открывается экспрессный маршрут для транспортного обслуживания зрителей "Рыцарского турнира", сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

В связи с мероприятием на территории Музея народной архитектуры и быта 27 мая организовывается работа пригородного автобусного экспрессного маршрута №203Э "АС Юго-Западная - Музей народной архитектуры и быта" с 10.30 (первое отправление автобусов с АС "Юго-Западная") до 18.30 (последнее отправление от музея). После 20.00 отправление автобусов от музея по наполнению салона.

Кроме того, с 3 июня по 27 августа организуются рейсы пригородного автобусного маршрута №441С "АС Юго-Западная - Борок" отправлением от АС "Юго-Западная" в 10.35, 15.00 по выходным.-0-