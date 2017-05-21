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Распространение борщевика в Минске удалось остановить

22.05.2017 17:27 — Новости регионов | БелТА  
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Распространение борщевика в Минске удалось остановить

22 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. В Минске удалось остановить распространение борщевика Сосновского, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Алейникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Площадь, которая занята борщевиком, в городе не увеличивается. В 2015 году мы детально обследовали территории, в каждой районной администрации были разработаны планы мероприятий. Всем землепользователям выданы предписания, где указано на необходимость не допускать роста растения более чем на 0,5 метра и его цветения. В случае несоблюдения требований привлекаем предприятия к ответственности", - отметила Наталья Алейникова.

Больше всего борщевик распространен на территории Ленинского и Октябрьского районов. В тех районах города, где площадь распространения составляет менее 1 га, поставлена задача избавиться от инвазивного растения до конца текущего года.

Борщевик Сосновского - крупное многолетнее растение, которое цветет один раз с июля по август. В среднем один сорняк продуцирует около 20 тыс. семян, отдельные экземпляры - более 100 тыс. Борщевик представляет угрозу здоровью людей, так как соприкосновение с его стеблями, листьями и цветками приводит к появлению на коже ожогов. Кроме того, он вызывает экологические проблемы: из-за быстрого развития популяций вытесняет другие растения и сохраняет доминирующую позицию на захваченных территориях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Больше всего борщевик распространен на территории Ленинского и Октябрьского районов. В тех районах города, где площадь распространения составляет менее 1 га,...

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