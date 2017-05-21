Безвизовые туристы чаще посещают Гродно в групповых турах

22 мая, Гродно /Елена Стасюкевич - БЕЛТА/. Безвизовые туристы в Гродно чаще приезжают в составе организованных экскурсионных групп, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик.

"Около 70% иностранцев, которые посещают Гродно без визы, прибывают в составе туристических групп на автобусах. Это поездки, организованные турфирмами, с продуманной экскурсионной программой. Остальные 30% путешественников предпочли приехать к нам самостоятельно", - сказал Олег Андрейчик.

В управлении спорта и туризма отмечают, что безвизовые туристы стали останавливаться в Гродно на более длительный срок: если раньше приезжали чаще на уик-энд, то сейчас более 70% бронируют жилье на две и более ночи. В сутки средний чек иностранца на расходы во время путешествия по Гродно и окрестностям, по сведению турфирм, примерно 60 евро. Кроме этого, примерно 110 евро гости тратят на шопинг в Беларуси, постепенно увеличивая расходы на эти цели. Самые популярные покупки - изделия народного творчества в качестве сувениров, посуда из хрусталя и стекла, алкоголь и сладости, косметика, белье и трикотаж из натуральных тканей.

Всего с начала действия безвизового режима парк "Августовский канал" и прилегающие территории посетили без визы около 14,5 тыс. туристов. Из них около 240 прибыли через сезонный пункт пропуска "Лесная - Рудавка" (он открыт для водных, велосипедных и пеших туристов), а 56 байдарочников пересекли речной погранпереход "Привалка - Швендубре". В основном гости прибывают через автомобильные пункты пропуска на границе с Польшей и Литвой.

Указ №318, дающий право иностранным туристам посещать без виз территорию специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал", вступил в силу 26 октября. Документ предусматривает возможность безвизового въезда сроком на пять суток на территорию парка и в прилегающие населенные пункты Гродненского района и город Гродно.-0-