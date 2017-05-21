Четыре дома возведут в Гомельской области на третьем этапе строительства соцжилья с помощью Китая

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22 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. В Гомельской области началась реализация третьего этапа проекта строительства социального жилья с использованием технико-экономической помощи Китая. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Андрей Барановский.

По словам собеседника, в настоящее время готовится проектно-сметная документация на возведение четырех домов социального пользования в Рогачеве, Хойниках, Добруше и Буда-Кошелево. В общей сложности на этом этапе будет построено 160 квартир общей площадью 6,7 тыс. кв.м. "Эти планы, реализацию которых мы наметили на 2018-2019 годы, уже сейчас становятся реальностью, потому что, как известно, в ходе визита Президента Беларуси в Китай принимающая сторона высказала намерения продолжить оказание нашей стране помощи при строительстве социального жилья", - отметил Андрей Барановский.

Руководитель строительной отрасли региона рассказал, что первый и второй этапы проекта реализуются успешно: обе стороны неукоснительно соблюдают условия договора. В нынешнем году будет сдано в эксплуатацию почти 20 тыс. кв.м социального жилья. Из шести запланированных многоквартирных домов один уже введен в строй, остальные новоселов из числа граждан, относящихся к социально незащищенным категориям, примут в августе.

Сразу после этого строители приступят к возведению домов второго этапа. Их решено построить в Добруше, Житковичах, Калинковичах, Корме и Речицком районе общей площадью 14,6 тыс. кв.м. "Финансирование уже выделено. В эксплуатацию жилье будет введено в 2018 году", - уточнил Андрей Барановский.

Заказчиком объектов выступает областное управление капитального строительства, подрядчиком - ОО "Китайская корпорация металлургии и строительства МСС15", субподрядные организации - ОО "Гомельпромстрой" и ОАО "Гомельский ДСК".-0-