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Неделю профмастерства педагогов дошкольного образования проведут в Гомельской области

23.05.2017 07:34 — Новости регионов | БелТА  
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23 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. В Гомельской области 23-26 мая пройдет неделя профессионального мастерства педагогов системы дошкольного образования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования Гомельского облисполкома.

Неделя профмастерства, организатором которой выступает управление образования Гомельского облисполкома, представляет собой комплекс мероприятий по обобщению, трансляции и внедрению эффективного педагогического опыта. Каждый день будет посвящен определенной теме.

Так, 23 мая опытом эффективной работы во время выездного заседания с коллегами поделятся педагоги учреждений дошкольного образования Петриковского района, расположенных в сельской местности. Во второй день мастер-классы проведут участники республиканского конкурса профессионального мастерства педработников "Учитель года Республики Беларусь-2017". А 25 мая в каждом районе Гомельской области пройдут мероприятия, в том числе онлайн-консультации специалистов для повышения уровня знаний воспитателей при организации ими здоровьесберегающего педагогического процесса в детских садах. Последний день недели посвятят работе педагогов учреждений дошкольного образования Светлогорского района, расположенных в городской местности.

Неделя профмастерства - своеобразная форма оценки развития дошкольного образования, которую Гомельская область практикует с 2008 года. Основная цель мероприятия (проводится раз в 2 года) - ознакомить педагогов с передовыми наработками в сфере дошкольного образования, изучить текущие проблемы и найти ответы на актуальные вопросы.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Так, 23 мая опытом эффективной работы во время выездного заседания с коллегами поделятся педагоги учреждений дошкольного образования Петриковского района,...

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