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Издан каталог для продвижения Минска как центра делового туризма

23.05.2017 08:20 — Новости регионов | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издан каталог MICE IN MINSK, направленный на продвижение белорусской столицы как площадки для проведения деловых и корпоративных мероприятий, сообщили БЕЛТА в Центре стратегического развития "Маркетинговые системы".

Издание состоит из 42 страниц на русском и английском языках, содержит фотографии, таблицы, инфографику, карты. В нем представлены краткая информация о Беларуси и Минске, конференц-возможности гостиничных комплексов, конференц-залов, перечень загородных объектов, туристических и событийных агентств, развлекательных программ.

Аналогичные каталоги есть во многих городах, которые развивают деловой туризм, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Львове, Риге, Юрмале, Варшаве. Материалы будут распространяться в бумажном и электронном варианте на внешних рынках, размещаться на сайтах туристско-информационного центра "Минск". Содействие распространению издания намерены оказать Мингорисполком, Министерство спорта и туризма, МИД Беларуси. Презентация каталога состоится 30 мая.

Проект MICE IN MINSK реализуется с февраля 2016 года и объединяет туроператоров (DMC) и ивент агентства, гостиницы, загородные площадки, органы госуправления. За это время организованы воркшопы, презентации, круглые столы, увеличилось количество обращений по вопросам проведению мероприятий в Минске со стороны зарубежных компаний.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Издание состоит из 42 страниц на русском и английском языках, содержит фотографии, таблицы, инфографику, карты.

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