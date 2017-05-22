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Заседание рабочей группы по координации взаимодействия Москвы и Беларуси пройдет в Могилеве

23.05.2017 08:36 — Новости регионов | БелТА  
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23 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня пройдет заседание рабочей группы по координации взаимодействия города Москвы и Республики Беларусь во главе с Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

В составе российской делегации представители департаментов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, капитального ремонта, торговли и услуг города Москвы, префектур Центрального и Южного административных округов. Во встрече примут участие председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, председатель Минского горисполкома Андрей Шорец, председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, представители Минпрома и Минсельхозпрода.

Стороны намерены обсудить перспективы торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и города Москвы, в частности, взаимодействия в сфере машиностроения и транспорта, строительства, организации поставок перспективных видов коммунальной и пассажирской техники, продуктов питания.

После заседания гости побывают на выставке коммунальной техники, производимой предприятиями Могилевской области, посетят ряд промышленных предприятий областного центра: ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Могилевлифтмаш", ОАО "Моготекс" и другие.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В составе российской делегации представители департаментов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, капитального ремонта, торговли и услуг города...

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