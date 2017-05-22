Дни энергии пройдут в Полоцке с 25 мая по 25 июня

23 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Дни энергии проведут в Полоцке с 25 мая по 25 июня, сообщила БЕЛТА менеджер проекта "ГорСвет" по коммуникации и визуальному представлению фонда "Интеракция" Марина Борисова.

Мероприятия входят в программу Европейской недели устойчивой энергии: желающие смогут поучаствовать в городском квесте, среди школьных лагерей будет организован спортивно-интеллектуальный турнир на тему энергоэффективности, во время онлайн-марафона можно будет научиться экономии энергии в быту и выиграть приз, заработает летняя архитектурная школа с полезными воркшопами.

Молодые архитекторы приглашают с 5 по 18 июня всех желающих на мастер-классы по созданию из экологических материалов малых архитектурных форм для города (павильона), посетить лекцию о вертикальном озеленении и попробовать смастерить качели и нескучную велопарковку своими руками. В уже созданном павильоне пройдут мастер-классы для детей по созданию городских энергоэффективных фонарей, которые зажгутся 24 июня.

В Полоцке 10 июня будут организованы соревнования по городскому ориентированию, участники которого будут соревноваться за главный приз, решая нестандартные задачи на тему энергоэффективности. Спортивно-интеллектуальный турнир для школьных лагерей Полоцка планируется провести с 19 по 23 июня. Мероприятие пройдет в два этапа - интеллектуальный квиз и футбольный турнир. На денежный приз школа-победитель сможет купить товары, которые помогут снизить потребление электроэнергии или адаптироваться к климатическим изменениям.

Научиться полезным лайфхакам (полезным вещам, которые упрощают жизнь) и посоревноваться за призы можно будет во время онлайн-марафона энергоэффективности, который пройдет в группе "Энергичный Полоцк" с 25 мая по 25 июня. На приз может рассчитывать также автор самого популярного кадра у фотостены "Дней энергии в Полоцке". Снимок нужно будет разместить в социальной сети Instagram с хештегом #ДниэнергииПолоцк2017.

Мероприятия в Полоцке пройдут благодаря проекту "ГорСвет", в результате которого к 2019 году Полоцк получит современное уличное освещение. На 16 улицах города появится 1280 энергоэффективных светильников, также улучшится декоративная подсветка. Реализуют проект Полоцкий райисполком и фонд "Интеракция" при финансовой поддержке Европейского союза. Как первый белорусский участник Соглашения мэров (c 2011 года), Полоцк стремится сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Соглашение мэров по климату и энергии - глобальная инициатива по снижению выбросов парников газов и адаптации к изменениям климата. В 2012 году Полоцк принял План действий по устойчивому энергетическому развитию: выбросы CO2 в городе должны сократиться до 20% к 2020 году. Всего Соглашение мэров по климату и энергии следом за Полоцком подписали еще 26 белорусских города.-0-