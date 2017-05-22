В Брестской области 800 неработающих ветеранов и инвалидов укрепили здоровье в санаториях в I квартале

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области около 800 неработающих ветеранов и инвалидов отдохнули и подлечились в здравницах в первом квартале текущего года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

По словам специалистов, санаторно-курортному лечению неработающих пенсионеров уделяется особое внимание. К слову, их численность растет: если в 2013 году в Брестской области насчитывалось 288 тыс. неработающих пенсионеров, то в 2016-м - 366,5 тыс.

Следует отметить, что ежегодно обеспечивается стопроцентный охват санаторно-курортным лечением всех желающих инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также других категорий, имеющих внеочередное право на получение бесплатных путевок. Так, в прошлом году 67 участников и инвалидов ВОВ, проживающих в Брестской области, подлечились в здравницах по путевкам, приобретенным за счет средств республиканского бюджета и средств Союзного государства. Всего около 3 тыс. пенсионеров и инвалидов отдохнули и укрепили здоровье в санаториях по бюджетным путевкам. Причем неработающие пенсионеры и инвалиды могут получить льготное санаторно-курортное лечение в здравницах не только своего региона, но и республики.

В Беларуси для санаторно-курортного лечения и оздоровления ветеранов войны, труда и инвалидов функционируют четыре специализированные здравницы, две из них находится в Брестской области: "Белая Вежа" (Каменецкий район) и "Ясельда" (Пинский район). Здесь созданы условия безбарьерной среды, оборудованы специализированные номера для инвалидов-колясочников. Отдыхающим предоставляется широкий спектр медицинских услуг по профилактике и лечению заболеваний системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, эндокринной, нервной системы, костно-мышечной и соединительной ткани.

Напомним, законодательно определены категории неработающих пенсионеров, которые имеют право на бесплатное внеочередное и первоочередное санаторно-курортное лечение. Это инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории других государств, граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на ЧАЭС, инвалиды первой и второй группы. Ветераны труда, лица, уволенные с военной службы или службы в органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований по возрасту, ограниченному состоянию здоровья или болезни и имеющие выслугу 20 лет и более, ветераны Вооруженных сил, органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов, инвалиды третьей группы оплачивают путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление в зависимости от получаемого денежного дохода.-0-