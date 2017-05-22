Региональное соглашение о сотрудничестве планируют подписать союзы женщин Тульской и Могилевской областей

23 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Делегация Тульского областного отделения общественной организации "Союз женщин России" 23-24 мая посетит Приднепровский край, где всесторонне ознакомится с опытом работы женского движения Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель областной организации ОО "Белорусский союз женщин" Инесса Короткевич.

Программой визита запланировано ознакомление с объектами здравоохранения, образования, социальной и культурной сфер, промышленности Могилева и Шкловского района. В частности, гости побывают в детской областной больнице, центре социального обслуживания населения Ленинского района города Могилева, SOS-Детской деревне Могилев, ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай", на мемориальном комплексе "Буйничское поле" и др.

Во время официальной встречи в облисполкоме, которая пройдет при участии заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, председателя Белорусского союза женщин Марианны Щеткиной, руководства облисполкома и его структурных подразделений, представительницы женской общественности обеих стран поделятся методиками и формами работы в своих регионах, обсудят пути дальнейшего взаимодействия. Укреплению партнерства посодействует подписание соглашения о сотрудничестве между Тульской областной общественной организации "Союз женщин России" и Могилевской областной общественной организацией "Белорусский союз женщин".

"Стремление больше узнать друг о друге, взаимодействовать, перенимать лучшие достижения у наших организаций родилось благодаря многим составляющим, - рассказала Инесса Короткевич. - Могилев и Тула с 1998 года являются городами-побратимами, помогая друг другу в различных сферах: жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве, организации культурных и спортивных мероприятий, проведении контактно-кооперационных бирж. Кроме того, давно доказано, что любое партнерство становится крепче, если основой выступают региональные связи. Планируемый к подписанию документ станет хорошим шагом на пути реализации уже имеющегося соглашения о взаимном сотрудничестве между общественными объединениями "Белорусский союз женщин" и "Союз женщин России".-0-