23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Билеты в Минский зоопарк подорожают с 1 июня, сообщили БЕЛТА в зоопарке.

Посещение экспозиции зоопарка обойдется посетителям в Br9 (в настоящее время Br6). Столько же стоит побывать в динопарке (вход со стороны улицы Уборевича). За возможность посмотреть оба объекта придется заплатить Br13 (сейчас Br10).

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции экзотические животные, редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-