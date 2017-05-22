23 мая, Оршанский район /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Оршанский район видит перспективу развития в создании малых предприятий, отметил первый заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац сегодня во время выездного заседания Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Паца, Оршанский район последние годы планомерно работал над созданием новых предприятий, в том числе с иностранным капиталом. Появились совместное белорусско-итальянское предприятие "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел" по производству рукавов высокого давления, "ЛИНПАК Пекеджинг Ист" с английским капиталом и другие. "Мы понимаем, что упор нужно делать на развитии малого и среднего бизнеса, потому что частный бизнес более гибко реагирует на изменения в экономики Беларуси и мира, - сказал первый зампред Оршанского райисполкома. - Мы видим перспективу в создании малых предприятий - до 100 человек. В их создание нужно привлекать как иностранный, так и белорусский капитал. Уже есть наработки: в апреле зарегистрировано белорусско-словацкое предприятие".

В настоящее время дорабатывается программа развития района до 2020 года, в том числе по перспективам городского поселка Болбасово и города Барань. Упор делается на развитие промышленности и сельского хозяйства. Реализуется указ по созданию интегрированных структур в АПК. В Оршанском районе ряд предприятий кооперируется вокруг комбината хлебопродуктов. В этом году реорганизация, присоединение молочного, мясоконсервного комбинатов, сырзавода, птицефабрики, сельхозорганизаций. "Это даст результат, - убежден Сергей Пац. - Уже по итогам работы за первый квартал показатели предприятий интегрированной структуры выше, чем у промышленных". Развитие социальной сферы зависит от наполняемости бюджета, потому главный упор сейчас - на предприятия реального сектора экономики.

Сегодня в Оршанском районе проходит выездное заседание Президиума Совета Министров по вопросам развития региона. Программа включает посещение филиала "Сладкая страна" госпредприятия "Кондитерская фабрика "Витьба", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", ОАО "Техника связи" и СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел". На заседании правительство рассмотрит вопросы социально-экономического развития региона, его производственного сектора, привлечения инвестиций, строительства жилья, транспортной инфраструктуры, занятости населения. Особое внимание будет уделено перспективам населенных пунктов района, в том числе городского поселка Болбасово, города Барань.-0-