Союзные парламентарии 1 июня в Могилеве обсудят вопросы социальной поддержки молодежи

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам пройдет 1 июня в Могилеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

Участники мероприятия рассмотрят приоритетные направления молодежной политики в Союзном государстве, вопросы государственной социальной поддержки молодежи, обеспечения права молодежи на труд и работы с социально уязвимыми категориями граждан из числа молодых людей, а также обсудят роль общественных объединений в работе с подрастающим поколением.

Во время визита делегации Парламентского собрания в Могилев планируется встреча депутатов с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским и заместителем председателя Могилевского областного Совета депутатов Ириной Раинчик.

Участники заседания планируют также посетить объекты социального назначения: Могилевский государственный профессиональный агролесотехнический колледж имени К.П.Орловского, социально-педагогическое учреждение образования "SOS - Детская деревня Могилев" и филиал Белорусской государственной академии музыки.

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства образования и науки России, министерств труда и социальной защиты двух стран, а также органов власти Могилевской области и общественных организаций.-0-