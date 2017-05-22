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План развития территории вблизи Чижовского водохранилища в Минске вынесли на общественное обсуждение

23.05.2017 12:32 — Новости регионов | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования территории в границах ул.Малинина - ул.Крупской - ул.Ташкентская - ул.Голодеда - южная и северо-западная граница ландшафтно-рекреационной зоны 130 ЛР пройдет в Минске с 5 по 29 июня. Об этом сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района столицы.

Территория находится в южной части города на землях Ленинского и Заводского районов, включает в основном ландшафтно-рекреационные зоны вблизи Чижовского водохранилища и участки существующей общественной, жилой и производственной застройки. Здесь расположены культурно-развлекательный спортивный комплекс "Чижовка-Арена", гостиничный комплекс, спортивные площадки и парковки.

Проект предлагает строительство со стороны ул.Голодеда спортивного объекта с бассейном, тренажерными и спортивными залами, спортивно-рекреационного центра (на месте домов по ул.Дворищи); благоустройство парков 900-летия Минска, им.Грековой, реконструкцию рынка ЗАО "Свелта" под общественные функции со сносом торговых павильонов и автостоянки.

Также предусмотрено завершение реконструкции приходов храмов великомученика Георгия Победоносца и святого апостола Андрея Первозванного, возведение бассейна при учреждении ГЦОР по гребным видам спорта, двух спасательных станций на берегу Чижовского водохранилища. Вблизи водоема появятся площадки отдыха, детские и видовые площадки, поляна для игр и активного отдыха с колесом обозрения, спуски к воде и причалы, тропа здоровья и велодорожка.

С экспозицией можно будет ознакомиться с 5 по 19 июня по ул.Малинина, 41 (УП "Зеленстрой Ленинского района Минска"), на первом этаже зданий администрации Ленинского и Заводского районов (ул.Маяковского, 83 и ул.Жилуновича, 17), на сайтах районных администраций. Презентация проекта состоится 7 июня в 19.00 в актовом зале УП "Зеленстрой Ленинского района Минска". Замечания и предложения будут рассмотрены на архитектурно-градостроительном совете при комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Проект предлагает строительство со стороны ул.Голодеда спортивного объекта с бассейном, тренажерными и спортивными залами, спортивно-рекреационного центра (на...

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