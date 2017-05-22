Ученые из пяти стран обсудят интеграционные процессы славянских государств на конференции в Гомеле

23 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ученые из пяти стран примут участие в X Международной научной конференции "Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы", которая пройдет 25-26 мая в Гомельском государственном техническом университете имени П.О. Сухого, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор учреждения образования Виктор Кириенко.

О своем участии в научном форуме заявили ученые из Беларуси, России, Украины, Польши, Болгарии. На конференции они представят доклады по 13 направлениям, в которых проанализируют экономические, правовые, социокультурные, ценностно-ориентационные, исторические основы интеграционных процессов славянских государств, развитие международного сотрудничества, вопросы становления Евразийского экономического союза, сохранения национальной идентичности и другие темы.

Международная научная конференция "Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы" проводится один раз в два года. Ее организаторами в нынешнем году выступают Министерство образования, Институт социологии Национальной академии наук Беларуси, Ассоциация "Агентство интеграционных инициатив" (Смоленск), ГГТУ имени П.О. Сухого.-0-