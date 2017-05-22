В Гродно вскоре появятся две интерактивные остановки общественного транспорта

23 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно вскоре появятся первые интерактивные остановки общественного транспорта. Об этом сегодня во время оперативного совещания сообщил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время совещания в горисполкоме были заслушаны вопросы развития городского пассажирского транспорта. Отмечалось, что в ближайшее время в Гродно будут установлены две интерактивные остановки: под удобными крытыми навесами разместятся магазин по продаже мелких товаров, банкомат, и - самое важное - электронное табло со всей необходимой информацией о движении и расписании городского пассажирского транспорта - автобусов, троллейбусов и маршруток. Сейчас идет монтаж новых сооружений у автовокзала и в районе улицы Врублевского.

В перспективе это направление будет развиваться. Здесь и горожанину, и туристу можно будет получить информацию по множеству направлений - как и на чем куда добраться, где отдохнуть, переночевать и пообедать. Причем, двумя остановками в городе ограничиваться не планируют

"Город наш туристический и, что приятно, поток туристов, в том числе и иностранных, благодаря безвизовому режиму постоянно растет. Недавно за один только выходной день в Гродно побывали свыше 1 тыс. иностранцев. Мы, конечно, должны создавать условия для них, помогать им ориентироваться в городе. В частности, прорабатываем вопрос о том, чтобы объявлять остановки в городском транспорте не только на белорусском, но и на английском языке", - отметил Мечислав Гой. Он подчеркнул, что в обозримом будущем внимание будет уделяться технологическому развитию городского транспорта. Вполне возможно, что компостеры будут заменены на валидаторы. В перспективе в городском общественном транспорте появится беспроводной интернет.-0-