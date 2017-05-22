Для развития Оршанского района нужно решить проблему неэффективно используемых площадей - Зиновский

23 мая, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Для развития Оршанского района нужно решить проблему неэффективно используемых площадей. Об этом заявил журналистам министр экономики Владимир Зиновский на выездном заседании Президиума Совета Министров по вопросам развития Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо стремиться к компактности, содержать большие территории предприятий затратно. Чтобы уменьшить себестоимость новой продукции, необходимо избавиться от неэффективно используемых площадей, передав их малому бизнесу. Либо нужно принять план экономического развития региона, где было бы определено, как задействовать эти площади", - считает Владимир Зиновский. Пока на ряде предприятий Оршанского района сохраняются проблемы с выпуском новой продукции и рынками сбыта, констатировал министр.

Регион делает ставку на развитие промышленности, однако одним вектором развития ограничиваться не стоит, полагает Владимир Зиновский. Перспективным проектом для района он назвал строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса "Бремино-Орша" в городском поселке Болбасово, который поможет создать новые рабочие места.

Сегодня в Оршанском районе проходит выездное заседание Президиума Совета Министров по вопросам развития региона. Программа включает посещение филиала "Сладкая страна" госпредприятия "Кондитерская фабрика "Витьба", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", ОАО "Техника связи" и СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел". На заседании правительство рассмотрит вопросы социально-экономического развития региона, его производственного сектора, привлечения инвестиций, строительства жилья, транспортной инфраструктуры, занятости населения. Особое внимание будет уделено перспективам населенных пунктов района, в том числе городского поселка Болбасово, города Барань.-0-