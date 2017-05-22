В Витебской области за январь-апрель число преступлений уменьшилось почти на 8%

23 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области за январь-апрель 2017 года количество зарегистрированных преступлений уменьшилось почти на 8%. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции прокурор Витебской области Вадим Сущинский, передает корреспондент БЕЛТА.

Вадим Сущинский привел цифры за 4 месяца. Так, за январь-апрель в регионе зарегистрировано 3 тыс. 393 преступления, в аналогичном периоде прошлого года было - 3 тыс. 684. При этом по линии уголовного розыска зарегистрировано 1 тыс. 942 преступления, что на 10,5% меньше соответствующей прошлогодней цифры. "Область занимает третью позицию по количеству совершенных преступлений на 10 тыс. населения. У нас этот показатель - 28,6 случая, республиканская цифра - 30,1", - отметил Вадим Сущинский.

Прокурор подчеркнул, что в регионе уменьшилось количество убийств с покушениями. Меньше стало случаев причинения тяжких телесных повреждений, снизилось число хулиганств, вымогательств, грабежей, разбоев и краж. На 14% сократилось количество зарегистрированных экономических преступлений. Снижение преступности наблюдается и в молодежной среде - несовершеннолетними совершено 46 преступлений, что на 44,6% меньше аналогичной прошлогодней цифры. Меньше противоправных деяний совершено лицами, имеющими судимость, а также гражданами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Сократилось и число преступлений в общественных местах, а также совершенных группой лиц.

Раскрываемость преступлений по всем службам увеличилась на 3,1%.

"Беспокойство вызывает то, что в регионе отмечается увеличение изнасилований с покушениями, больше регистрируется мошенничеств и угонов автотранспорта, - отметил Вадим Сущинский. - Что касается изнасилований, то сейчас раскрываются преступления совершенные ранее. Есть и новые факты в Полоцком и Оршанском районах. Уже раскрыто более 5 фактов серии, которые совершены 1 либо 2 лицами в конце прошлого и начале нынешнего года. Подозреваемые задержаны, проводятся оперативно-следственные действия".

Прокурор области рассказал о подробностях этих преступлений, которые совершались по схожему сценарию. В местах отдыха мужчины подсаживались к незнакомым девушкам и добавляли в спиртные напитки медицинские препараты типа "клофелин". Жертвы приходили в беспомощное состояние, чем и пользовались преступники. "Думаю, что девушкам надо быть более осмотрительными и обращать больше внимания на соблюдение мер безопасности при общении с незнакомыми людьми", - подчеркнул Вадим Сущинский. -0-