Более половины исследованных в Брестской области клещей являлись переносчиками Лайм-боррелиоза

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области более половины исследованных в первом квартале клещей являлись носителями возбудителя Лайм-боррелиоза, сообщила корреспонденту БЕЛТА энтомолог областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лариса Ярец.

За январь-март в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии области было исследовано 133 клеща. В 70 случаях были обнаружены боррелии. Таким образом, бактериофорность снятых с населения клещей составила 52,6%. Больше всего зараженных клещей было обнаружено в Бресте и Брестском районе (55,4%). По данным зонального центра гигиены и эпидемиологии за первый квартал текущего года Лайм-боррелиозом заболели 6 жителей областного центра, в том числе один ребенок.

Всего за январь-апрель от укусов клещей в Брестской области пострадали 297 человек, из них 105 детей. Это почти в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (408 человек, в том числе 153 ребенка). Наибольшее число укусов зарегистрировано по Бресту и Брестскому району - 93 пострадавших, в том числе 30 детей и подростков. В Кобринском районе контакта с клещами не избежали 40 человек, в Пинском - 31, Березовском - 24, Барановичском - 20, Пружанском - 14.

При этом, по словам специалиста, сама численность иксодовых клещей в природных биотопах области уменьшилась в среднем с 5,6 экземпляра на флаго/км в 2016 году до 4,84 экз. - в 2017-м. "По исследованиям, в основном идут луговые клещи. Пик их численности наблюдался во второй декаде апреля. Второй подъем численности луговых клещей ожидается в сентябре-октябре", - отметила Лариса Ярец. Что касается лесных клещей, то в текущем году они активизировались во второй декаде марта.-0-