Гомельские коммунальщики значительно увеличат объем замены теплотрасс

23 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. В Гомеле до 1 сентября должно быть оформлено 100% паспортов готовности потребителей и источников теплоэнергии, а также организаций, транспортирующих тепловую энергию. Такое решение принято сегодня на заседании горисполкома, где рассматривался вопрос подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов, передает корреспондент БЕЛТА.

Благодаря качественно проделанной подготовительной работе прошедший отопительный сезон был без особых сбоев, проинформировал генеральный директор коммунального производственного унитарного предприятия "Гомельское городское ЖКХ" Виктор Кулаго. Однако не обошлось без проблемных моментов, которые прежде всего связаны с износом тепловых сетей. "Учитывая данную ситуацию, в этом году будут значительно увеличены объемы замены тепловых трасс. Планируется выполнить капитальный ремонт порядка 30 км данного вида коммуникаций", - сказал он.

В период подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях запланировано профилактическое обслуживание более 1 тыс. км водопроводной сети, 220 водоразборных колонок, 108 артезианских скважин, промывка 360 км сетей водопровода и 226 км сетей канализации, а также перекладка 7 км сетей и водоводов. Кроме того, в межотопительном периоде планируется выполнить текущий и капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия на десяти улицах Гомеля. При подготовке жилфонда к эксплуатации в зимних условиях запланирован ремонт 42 тыс. кв.м кровель и 7,7 тыс. м погонных стыков стеновых панелей. В жилых домах заменят более 30 лифтов.

Генеральный директор городского ЖКХ подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону должна вестись в соответствии с графиком. Вопрос будет постоянно контролироваться комиссией по координации проведения подготовительных работ. "Выполнение принятого решения позволит качественно подготовить городское хозяйство к работе в зимний период", - резюмировал Виктор Кулаго.-0-