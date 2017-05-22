ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение на участке дороги в Солигорском районе ограничат из-за следственного эксперимента

23.05.2017 15:58 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке дороги в Солигорском районе будет сегодня ограничено из-за следственного эксперимента, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Следственный эксперимент будет проводиться на 12-м км автодороги Радково-Красная Слобода вблизи д.Радково Солигорского района Минской области. Его цель - установить обстоятельства ДТП, имевшего место на данном участке дороги. С 23.00 до 01.30 будет ограничено движение транспортных средств на указанном участке в обоих направлениях. Следователи просят водителей планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный эксперимент будет проводиться на 12-м км автодороги Радково-Красная Слобода вблизи д.Радково Солигорского района Минской области. Его цель -...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Гомельские коммунальщики значительно увеличат объем замены теплотрасс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика