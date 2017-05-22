Движение на участке дороги в Солигорском районе ограничат из-за следственного эксперимента

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке дороги в Солигорском районе будет сегодня ограничено из-за следственного эксперимента, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Следственный эксперимент будет проводиться на 12-м км автодороги Радково-Красная Слобода вблизи д.Радково Солигорского района Минской области. Его цель - установить обстоятельства ДТП, имевшего место на данном участке дороги. С 23.00 до 01.30 будет ограничено движение транспортных средств на указанном участке в обоих направлениях. Следователи просят водителей планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-