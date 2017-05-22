23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичам присвоено почетное звание "Город, дружественный детям", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором воспитательной работы отдела образования горисполкома Виталия Рудая.

Меморандум о включении Барановичей в реализацию международной инициативы ЮНИСЕФ подписан в начале 2016 года. Для присвоения почетного статуса город должен был выполнить определенные требования. Существует специальная система расчета индекса дружественности города детям. При этом учитываются семь основных параметров, среди них участие детей в общественной жизни и принятии решений, жилая среда, безопасность в городе, охрана здоровья и здоровый образ жизни, образование и развитие, досуг и культура, помощь в трудной жизненной ситуации.

В частности, было проведено анкетирование среди учащихся учреждений общего среднего и профессионально-технического образования, а также их родителей. Респонденты отвечали на вопросы об уже созданных условиях, предлагали свои варианты для улучшения жизни в городе, что позволило провести оценку положения детей. Координационный комитет при национальной комиссии по правам ребенка Беларуси пришел к выводу, что Барановичи соответствуют статусу города, дружественного детям.

"В 2016 году у нас был создан молодежный парламент. Ребята активно выступают с инициативами по улучшению городской среды. Некоторые из них уже воплощены. Например, реализован проект "Активное долголетие", участники которого помогают пожилым людям в постижении компьютерной грамотности. В нынешнем году на 9 мая школьники организовали патриотическую акцию "Беларусь помнит", - сказала Виталия Рудая. По инициативе юных жителей в Барановичах планируется реализовать спортивный проект "Дыхание улицы", провести бал городского молодежного парламента, инициативу "Дед Мороз в каждый дом". Также юноши и девушки хотели бы активнее участвовать в общественной жизни города и принимать участие в заседаниях городских исполкома и Совета депутатов.-0-