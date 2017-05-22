Во время заседания

23 мая, Орша /Корр. БЕЛТА/. Правительство готовит план первоочередных мер по развитию Оршанского района, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на выездном заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне заседания члены правительства выезжали в Оршанский район, изучали ситуацию на предприятиях, анализировали проблемы и ключевые вопросы развития региона. "Мы договорились, что выработаем и утвердим первоочередные комплексные мероприятия по развитию района. Но работа по ним будет начата еще до утверждения соответствующего плана. На основе наработок республиканских органов управления, Витебского облисполкома и Оршанского райисполкома составлен проект комплексного плана первоочередных мер по развитию Оршанского района", - отметил Андрей Кобяков.

Глава правительства подчеркнул, что этот план не должен стать догмой, он будет пополняться новыми мероприятиями. "Система актуализации в проекте плана мер заложена, как и система контроля за его выполнением", - пояснил он.

Для выполнения задач предлагаемого плана необходимо в кратчайшие сроки определить конкретные отраслевые мероприятия. "Например, по Оршанскому инструментальному заводу нужно четко расписать, когда будут проведены дополнительные исследования рынков готовой продукции и оборудования, переговоры с поставщиками оборудования, банками и страховыми организациями соответствующих стран для вхождения в иностранные кредитные линии", - поручил премьер-министр.

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