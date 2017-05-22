Во время заседания

23 мая, Орша /Корр. БЕЛТА/. Правительство готовит план первоочередных мер по развитию Оршанского района, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на выездном заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне заседания члены правительства выезжали в Оршанский район, изучали ситуацию на предприятиях, анализировали проблемы и ключевые вопросы развития региона. "Мы договорились, что выработаем и утвердим первоочередные комплексные мероприятия по развитию района. Но работа по ним будет начата еще до утверждения соответствующего плана. На основе наработок республиканских органов управления, Витебского облисполкома и Оршанского райисполкома составлен проект комплексного плана первоочередных мер по развитию Оршанского района", - сказал Андрей Кобяков.

Глава правительства подчеркнул, что этот план не должен стать догмой, он будет пополняться новыми мероприятиями. "Система актуализации в проекте плана мер заложена, как и система контроля за его выполнением", - отметил он.

Для выполнения задач предлагаемого плана необходимо в кратчайшие сроки определить конкретные отраслевые мероприятия. "Например, по Оршанскому инструментальному заводу нужно четко расписать, когда будут проведены дополнительные исследования рынков готовой продукции и оборудования, переговоры с поставщиками оборудования, банками и страховыми организациями соответствующих стран для вхождения в иностранные кредитные линии", - поручил премьер-министр.

"Сейчас нужно выработать максимально подробную схему работы со сроками, ответственными, проработкой источников финансирования, - считает Андрей Кобяков. - По каждому предприятию, вошедшему в наш план (а это будут практически все предприятия), должно быть назначено соответствующее должностное лицо, отвечающее за эффективность реализуемых мер".

Основная задача для района - рост объемов и эффективности производства товаров и услуг. Особое внимание будет уделено загрузке предприятий, которые работают в регионе. "Министерство промышленности должно внимательно посмотреть на номенклатуру продукции, выпускаемой Оршанским инструментальным заводом, и номенклатуру, потребляемую нашими предприятиями системы Минпрома. Нужно обеспечить загрузку предприятий в рамках объемов, которые они могут произвести и которые востребованы внутри страны", - акцентировал внимание премьер-министр.

Для развития региона предлагаются меры не только производственно-экономического характера. Будет изучаться возможность проведения различных спортивных, культурно-развлекательных и других мероприятий, которые помогут обеспечить больший приток туристов, задействовать созданную инфраструктуру. "Попросил бы руководителей социального блока правительства совместно с облисполкомом и райисполкомом определить, какие международные и республиканские мероприятия можно провести в районе, чтобы повысить окупаемость действующих объектов", - сказал глава правительства.

"Уровень развития района - не тот, каким он должен быть сегодня и как требует от нас глава государства. Подходить к решению поставленной Президентом задачи мы должны комплексно. Поэтому первый шаг - это выполнение первоочередных мер, которые уже в ближайшее время должны дать результат. Второй этап - разработка и реализация среднесрочной программы развития района", - подытожил Андрей Кобяков.

Что касается среднесрочной программы, то премьер-министр предупредил Министерство экономики и Витебский облисполком: это должен быть не "отвлеченный научный труд", а четкая программа действий на основе глубокого анализа сложившейся ситуации с конкретными мероприятиями, исполнителями, сроками, проработанными источниками финансирования, расчетами экономической эффективности.

Сегодня на выездном заседании Президиума Совмина обсуждается социально-экономическое развитие Оршанского района, проблемные вопросы и пути их решения, перспективы развития района до 2020 года и выполнение поручений главы государства по развитию организаций и реализации инвестиционных проектов. В заседании принимают участие члены Президиума Совета Министров, высшие должностные лица, помощники главы государства, руководители республиканских органов управления, крупных банков, Витебского облисполкома, Оршанского райисполкома, руководители предприятий района всех форм собственности, представители частного бизнеса.-0-