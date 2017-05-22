Союзы женщин Могилевской и Тульской областей договорились совместно развивать бизнес

Во время встречи

23 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Союзы женщин Могилевской и Тульской областей договорились совместно развивать предпринимательское направление. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве между Тульской областной общественной организацией "Союз женщин России" и Могилевской областной общественной организацией "Белорусский союз женщин", которое стороны подписали сегодня в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Отправной точкой станет участие в выставках-ярмарках, которые два раза в месяц организует Тульская торгово-промышленная палата. Стороны намерены под общим брендом выставлять в российском городе продукцию, произведенную женщинами-предпринимателями, ремесленниками, предприятиями, которые возглавляют представительницы прекрасного пола.

"Сегодня Белорусский союз женщин традиционно реализует социальные проекты, направленные на поддержку семей, в том числе малообеспеченных, детей, инвалидов, пожилых людей. Однако современные реалии говорят о том, что наша организация должна подключиться и к вопросам женского предпринимательства", - отметила заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина.

По ее словам, сейчас женщины стремятся к финансовой самостоятельности. Они все больше проявляют себя в коммерческой сфере, поскольку не все наниматели могут предложить гибкий график работы. Для успешного старта нужен рядом тот, кто уже реализовался, встал на ноги и может подсказать, как двигаться в правильном направлении. "Принято решение создать в структуре БСЖ женскую сеть, которая помогала бы на каждом этапе желающим открыть свое дело, - рассказала Марианна Щеткина. - В этом отношении совместное участие белорусских и российских женщин в ярмарках-выставках даст возможность реализоваться на начальном этапе, показать свое творчество и наработки, а также возродить традиции изготовления штучных вещей, например, кружевоплетение".

Делегация Тульского областного отделения общественной организации "Союз женщин России" с двухдневным визитом посещает Могилевскую область, целью которого является всестороннее ознакомление с региональным опытом работы белорусского женского движения. Программой запланировано посещение объектов здравоохранения, образования, социальной и культурной сфер, промышленности Могилева и Шкловского района.

Подписав соглашение о сотрудничестве, стороны договорились также поддерживать постоянные контакты, регулярно обмениваться информацией о работе, новых идеях, планах, лучших практиках во всех сферах деятельности, координировать свои действия во время участия в международных мероприятиях.

"Когда мы говорим о Союзном государстве, единении народов Беларуси и России, нельзя забывать о том, что важной составляющей сотрудничества являются не только соглашения между предприятиями, законодательной властью, но и общественными объединениями, - подчеркнула Марианна Щеткина. - В политике всегда существуют разногласия, предпринимаются шаги для постоянного поиска консенсуса, а женщин всего мира объединяют одни интересы - мир, здоровье, семья, дети, стабильность и безопасность. Все эти ценности являются залогом крепкого взаимовыгодного партнерства любого уровня".

Председатель Белорусского союза женщин подчеркнула важность развития дружественных отношений на региональном уровне. "Сегодня женские организации практически всех областей нашей страны стремятся к установлению тесных взаимоотношений с аналогичными союзами в России, - констатировала Марианна Щеткина. - У нас прорабатывается много совместных проектов и идей, которые обязательно будут реализованы".-0-