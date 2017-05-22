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Инфостенды на тему безопасности установят на детских площадках Минска

23.05.2017 16:59 — Новости регионов | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационные стенды на тему безопасности установят на детских площадках Минска, сообщила заместитель генерального директора объединения Галина Гилевич сегодня на заседании технико-экономического совета ГО "Минское городское жилищное хозяйство", передает корреспондент БЕЛТА.

На стендах будут указаны номера экстренных служб и служб, ответственных за обслуживание игрового оборудования, информация о запрете курения, выгула собак, распития спиртных напитков, правила пользования горками и качелями.

Галина Гилевич подчеркнула, что до 7 лет дети на площадках должны находиться под присмотром взрослых. Перед использованием игрового оборудования следует проверить его состояние.

"К сожалению, часто встречаются случаи вандализма. Родителям и детям нужно быть внимательными и в случае обнаружения дефектов сообщать о них жилищно-коммунальным организациям", - отметила Галина Гилевич.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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