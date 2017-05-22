23 мая, Орша /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Витебский облисполком видит точки роста Оршанского района в развитии АПК и частного бизнеса, сообщил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев сегодня на выездном заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Оршанский район является одним из валообразующих регионов области, занимает лидирующие места по удельному весу выручки, в том числе в промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. Тем не менее, в сравнении с прошлыми годами есть снижение: сокращается вклад промышленного производства, сельского хозяйства, строительно-монтажных работ. "В последние годы в структуре выручки преобладает агропромышленный комплекс и организации безведомственной подчиненности, удельный вес которых увеличился по сравнению с 2000 годом в два раза. И здесь мы видим точки роста и развития района", - сказал Николай Шерстнев.

По его данным, с 2011 по 2016 год на модернизацию промышленных предприятий коммунальной и безведомственной подчиненности района было направлено около 154 млн, или более 40% от общего объема инвестиций. Проводилась модернизация мясо- и молокоперерабатывающих предприятий, частично она выполнена. Увеличены производственные мощности, создано около 800 новых рабочих мест, производительность труда на которых - Br60-150 тыс. на человека. Все это должно было повлечь развитие сырьевых зон, рост производства молока и мяса, загрузку производственных мощностей перерабатывающих предприятий. Но по ряду причин должного эффекта нет. Низким остается уровень материально-технической базы сельхозорганизаций, 67% МТФ имеют срок службы более 20 лет.

Чтобы вклад этого сектора в экономику области был более значительным, нужна системная модернизация и эффективное хозяйствование. Определенный задел со стороны облисполкома сделан. "Реализуемые в рамках указа №320 "О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области" мероприятия даже за короткий срок дали результаты. Прирост рентабельности продаж по Оршанской интегрированной структуре составил 5,3%, получена прибыль от реализации, чистый убыток снизился в два раза, объемы промышленного производства увеличились в 1,3 раза, в текущем году приобретено уже 83 единицы техники, - рассказал Николай Шерстнев. - Но еще необходимо завершить модернизацию ряда перерабатывающих предприятий, построить современные молочно-товарные фермы с общей численностью не менее 5 тыс. дойного стада, а также репродукторы с модернизацией имеющихся свиноводческих комплексов под откормочники, цех родительского стада для производства суточных цыплят и прочие объекты. И в этом облисполком видит задел для выполнения поручений главы государства, в том числе его указа №466, где Оршанский район определен как центр экономического развития Витебской области".

Поскольку собственных средств у большинства организаций и предприятий района недостаточно, многие из них устойчиво неплатежеспособны, облисполком активно привлекает инвесторов, в том числе через создание совместных предприятий. Просит банки рассмотреть возможность льготного кредитования проектов. "Оказанная господдержка в перспективе вернется в виде налогов ежегодно порядка Br40 млн. Указанные мероприятия также позволят увеличить объемы производства продукции хозяйств района в 1,7 раза, выручку от реализации продукции промышленными предприятиями коммунальной собственности - в 2,5 раза, на 100% загрузить производственные мощности мясомолочной отрасли, создать более 200 новых рабочих мест, и в итоге привлекательные условия для жизни людей", - заключил глава региона.

Для развития предпринимательской инициативы председатель облисполкома предложил распространить на Оршу действие декрета №6 в части применения ряда льгот. Также он обратился к правительству за поддержкой в завершении реконструкции важного социального объекта - терапевтического корпуса Оршанской городской больницы им. Семашко.

Сегодня в Оршанском районе проходит выездное заседание Президиума Совета Министров по вопросам развития региона. Программа включала посещение филиала "Сладкая страна" государственного предприятия "Кондитерская фабрика "Витьба", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", ОАО "Техника связи", СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел". На заседании правительство рассматривает вопросы социально-экономического развития региона, его производственного сектора, привлечения инвестиций, строительства жилья, транспортной инфраструктуры, занятости населения.-0-