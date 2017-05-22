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23 мая, Орша /Корр. БЕЛТА/. Инкубатор малого бизнеса планируется создать в Орше. Об этом сообщил министр экономики Владимир Зиновский сегодня на выездном заседании Президиума Совета Министров по вопросам развития Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается развития малого и среднего бизнеса, то экономическим блоком района сделано немало, и результат очевиден. Сегодня плотность малого и среднего бизнеса - одна из самых высоких в Витебской области (на тысячу жителей приходится более 25 субъектов малого и среднего предпринимательства). Положительно и то, что малый бизнес укрупняется, растут поступления этого сектора в бюджет района", - отметил Владимир Зиновский.

По информации Минэкономики, 10% негосударственного сектора формируют почти 36% общих поступлений в бюджет. "Несомненно, этому способствует созданный в 2009 году в Орше центр поддержки предпринимательства. Однако для такого крупного района одного центра, на наш взгляд, недостаточно, поэтому поддерживаем планы Витебского облисполкома создать в текущей пятилетке в Орше инкубатор малого бизнеса. Готовы оказать методологическую поддержку", - сказал министр.

На заседании Президиума Совмина также шла речь о конкурентоспособности предприятий Оршанского района на внешних рынках. Результат 2016 года по экспорту товаров - худший для района за последние шесть лет. Снижены поставки предприятий госсектора, при этом частный бизнес нарастил экспорт. По мнению Владимира Зиновского, району необходимо менять структуру экспорта товаров в сторону продукции с высокой добавленной стоимостью, что невозможно сделать без создания и развития инновационных, высокотехнологичных производств.

Что касается экспорта услуг, район лидирует в области по уровню сальдо внешней торговли услугами при хорошей динамике в 2016-2017 годах. "Решение задачи по развитию транспортно-логистических услуг - это экспортный резерв района", - считает министр.

По его оценке, в транспортной сфере Оршанский район имеет уникальные конкурентные преимущества: расположение на перекрестке транспортных потоков Север-Юг и Запад-Восток, доступность всех видов транспорта (железнодорожного, автомобильного, речного, авиационного). "Определенные шаги по использованию транспортного потенциала делаются, но они очень медленные. С такими темпами мы отстанем от партнеров", - заметил Владимир Зиновский.

С учетом амбициозных планов Китая по увеличению товарного потока в Европу сегодня требуется проработать вопрос использования Орши в качестве грузового хаба для перенаправления потоков. "Предлагаю поручить Минтрансу с обязательным привлечением научных институтов, иных заинтересованных до конца июня детально проработать и оценить взаимоувязку программ развития транспортных отраслей Беларуси, России, Казахстана, Польши и представить в правительство проблематику по перспективам сопряжения ЕАЭС и стратегии "Один пояс, один путь". В целом необходима общая стратегия встраивания Беларуси в маршруты инициативы "Один пояс, один путь" с конкретными проектами и оценками финансовых потребностей", - сказал министр.-0-