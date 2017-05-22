ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инкубатор малого бизнеса планируется создать в Орше

23.05.2017 17:58 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Инкубатор малого бизнеса планируется создать в Орше
Фото из архива

23 мая, Орша /Корр. БЕЛТА/. Инкубатор малого бизнеса планируется создать в Орше. Об этом сообщил министр экономики Владимир Зиновский сегодня на выездном заседании Президиума Совета Министров по вопросам развития Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается развития малого и среднего бизнеса, то экономическим блоком района сделано немало, и результат очевиден. Сегодня плотность малого и среднего бизнеса - одна из самых высоких в Витебской области (на тысячу жителей приходится более 25 субъектов малого и среднего предпринимательства). Положительно и то, что малый бизнес укрупняется, растут поступления этого сектора в бюджет района", - отметил Владимир Зиновский.

По информации Минэкономики, 10% негосударственного сектора формируют почти 36% общих поступлений в бюджет. "Несомненно, этому способствует созданный в 2009 году в Орше центр поддержки предпринимательства. Однако для такого крупного района одного центра, на наш взгляд, недостаточно, поэтому поддерживаем планы Витебского облисполкома создать в текущей пятилетке в Орше инкубатор малого бизнеса. Готовы оказать методологическую поддержку", - сказал министр.

На заседании Президиума Совмина также шла речь о конкурентоспособности предприятий Оршанского района на внешних рынках. Результат 2016 года по экспорту товаров - худший для района за последние шесть лет. Снижены поставки предприятий госсектора, при этом частный бизнес нарастил экспорт. По мнению Владимира Зиновского, району необходимо менять структуру экспорта товаров в сторону продукции с высокой добавленной стоимостью, что невозможно сделать без создания и развития инновационных, высокотехнологичных производств.

Что касается экспорта услуг, район лидирует в области по уровню сальдо внешней торговли услугами при хорошей динамике в 2016-2017 годах. "Решение задачи по развитию транспортно-логистических услуг - это экспортный резерв района", - считает министр.

По его оценке, в транспортной сфере Оршанский район имеет уникальные конкурентные преимущества: расположение на перекрестке транспортных потоков Север-Юг и Запад-Восток, доступность всех видов транспорта (железнодорожного, автомобильного, речного, авиационного). "Определенные шаги по использованию транспортного потенциала делаются, но они очень медленные. С такими темпами мы отстанем от партнеров", - заметил Владимир Зиновский.

С учетом амбициозных планов Китая по увеличению товарного потока в Европу сегодня требуется проработать вопрос использования Орши в качестве грузового хаба для перенаправления потоков. "Предлагаю поручить Минтрансу с обязательным привлечением научных институтов, иных заинтересованных до конца июня детально проработать и оценить взаимоувязку программ развития транспортных отраслей Беларуси, России, Казахстана, Польши и представить в правительство проблематику по перспективам сопряжения ЕАЭС и стратегии "Один пояс, один путь". В целом необходима общая стратегия встраивания Беларуси в маршруты инициативы "Один пояс, один путь" с конкретными проектами и оценками финансовых потребностей", - сказал министр.-0-

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации Минэкономики, 10% негосударственного сектора формируют почти 36% общих поступлений в бюджет. "Несомненно, этому способствует созданный в 2009 году в Орше...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Витебский облисполком видит точки роста Оршанского района в развитии АПК и частного бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика