Минэкономики: для решения проблем Оршанского района нужен комплексный подход, а не точечные меры

23 мая, Орша /Корр. БЕЛТА/. Для решения проблем Оршанского района нужен комплексный подход, а не точечные меры. Об этом заявил министр экономики Владимир Зиновский на выездном заседании Президиума Совета Министров по вопросам развития Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Точечными мерами проблем Оршанского района не решить, необходим комплексный подход", - подчеркнул Владимир Зиновский. При этом контроль за выполнением комплексного плана мер по развитию Оршанского района должен быть за Витебским облисполкомом.

Министр обратил внимание, что для комплексного развития не только Оршанского района, но и всех остальных должны быть решены системные проблемы, которые были выявлены рабочими группами Минэкономики, Минтруда и Минстройархитектуры после выездов в регионы в марте-апреле. "По итогам работы сформирован план мероприятий, содержащий около 100 пунктов. Его мы обсудили на коллегии Минэкономики и внесли в правительство. Нужны изменения в отношении к инвестору, к имуществу, в других сферах. Замечу, что практически все регионы обозначили эти проблемы", - отметил министр.

"Очевидно, что без программы социально-экономического развития Оршанского района на текущую пятилетку нельзя комплексно решить проблемы территории. По мнению Минэкономики, разработку программы должен возглавить Витебский облисполком, чтобы увязать развитие района с развитием области", - добавил Владимир Зиновский. Министерство экономики видит развитие Оршанского района как центра экономического роста с упором на создание в Орше и Барани регионального промышленного узла, транспортно-логистического комплекса и международной торговой площадки с центром в Болбасово.-0-