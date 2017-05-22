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Реконструкция теплотрассы на ул.Центральной в Минске временно приостановлена

23.05.2017 19:31 — Новости регионов | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция теплотрассы на ул. Центральной в Минске временно приостановлена, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

От магистрали ТМ №1 выполняется теплоснабжение жилого фонда и обеспечивается паром для производственных нужд ОАО "МАЗ". При этом теплотрасса морально и физически устарела, ежегодно происходит не менее 4-5 повреждений.

В соответствии с решением Мингорисполкома и планом реконструкции тепловых сетей на 2017 год по заказу филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" был разработан проект реконструкции по объекту. Впоследствии он прошел государственную экспертизу и получено положительное заключение. Также получено положительное заключение комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома и разрешение специализированной инспекции Департамента контроля и надзора за строительством на производство строительно-монтажных работ.

Проектно-сметная документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие экологическую, санитарно-гигиеническую и пожарную безопасность при эксплуатации зданий и сооружений.

Согласно закону "О растительном мире" и постановлению Совета Министров №1426 от 25 октября 2011 года в процессе производства работ должна быть произведена вырубка и пересадка зеленых насаждений, попадающих в границы производства работ, по проекту, согласованному в установленном порядке с УП "Зеленстрой Заводского района г.Минска".

Все работы организованы в полном соответствии с действующей нормативной документацией на строительство. Однако в связи с несогласием части жителей прилегающих жилых домов к месту производства строительно-монтажных работ до выработки и принятия обоюдно приемлемого решения они временно приостановлены.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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От магистрали ТМ №1 выполняется теплоснабжение жилого фонда и обеспечивается паром для производственных нужд ОАО "МАЗ". При этом теплотрасса морально и физически...

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