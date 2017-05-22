Кобяков поручил доработать план первоочередных мер по развитию Оршанского района

Андрей Кобяков

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков поручил доработать комплексный план первоочередных мер по развитию Оршанского района. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства по итогам выездного заседания Президиума Совета Министров по вопросам развития Оршанского района.

На заседании рассматривался проект плана, в котором было обозначено более 90 пунктов, предлагаемых для реализации в различных отраслях. По итогам заседания премьер-министр поручил доработать документ.

Особое внимание глава правительства обратил на необходимость выработки конкретных комплексных мероприятий, выполнение которых придаст импульс социально-экономическому развитию региона.

Участники заседания посетили сегодня ряд предприятий региона: филиал "Сладкая страна" государственного предприятия "Кондитерская фабрика "Витьба", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", ОАО "Техника связи", СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел". На заседание были приглашены члены Президиума Совета Министров, высшие должностные лица, помощники главы государства, руководители республиканских органов управления, крупных банков, Витебского облисполкома, Оршанского райисполкома, руководители предприятий района всех форм собственности, представители частного бизнеса.-0-