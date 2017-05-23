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Телерадиокомпания "Брест" проведет 1 июня благотворительный телемарафон в поддержку детей-инвалидов

24.05.2017 07:44 — Новости регионов | БелТА  
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24 мая, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Телерадиокомпания "Брест" проведет 1 июня благотворительный телемарафон в поддержку детей-инвалидов, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный редактор ТРК Ирина Балабанович.

Марафон "От сердца к сердцу", посвященный Международному дню защиты детей, телерадиокомпания "Брест" проводит второй год подряд. Акция пройдет в прямом эфире с 7.00 до 22.00 на телеканале "Беларусь 4. Брест" и по радио "Брест". В течение дня тележурналисты будут знакомить зрителей с талантливыми детьми-инвалидами, которые живут в Брестской области. Они побеседуют с гостями студии о проблемах инклюзивного образования, проведут розыгрыши призов. Наряду с профессионалами программу будут вести дети, приславшие заявки на конкурс юных телеведущих.

"В этот раз мы хотим помочь детскому театру "Глория" специальной общеобразовательной школы-интерната для слабовидящих детей в Жабинке. Там очень талантливые ребята. Они ставят мюзиклы на русском, немецком языках. Театру, в частности, нужны ткани для костюмов, акриловые краски, фанера для декораций, компьютерная техника и другая помощь. Также мы сняли ролики об одаренных детях с ограниченными возможностями, их увлечениях, достижениях и мечтах. Кому-то нужны очки для плавания, кому-то - инвалидная коляска, фотоаппарат, новая книга стихов. Все вместе мы попытаемся осуществить эти мечты", - рассказала Ирина Балабанович.

На благотворительный счет спецшколы можно будет перечислить денежные средства. Во время телемарафона будет работать нижняя студия ТРК, куда в течение дня все желающие могут приносить подарки для детей-инвалидов.

Кроме того, в этот день в Бресте в поддержку телевизионного состоится музыкальный марафон. Он пройдет в режиме нон-стоп с 9.00 до 21.00 на музыкальной площадке по улице Советской. В концерте примут участие известные исполнители и музыканты. Оттуда будут вестись прямые включения в студию.

Сейчас в телерадиокомпании идет прием заявок от детей, желающих попробовать себя в роли телеведущих. В эфир телеканала "Беларусь 4. Брест" уже запущены визитки о главных героях дня 1 июня - детях с ограниченными физическими и неограниченными духовными возможностями.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Марафон "От сердца к сердцу", посвященный Международному дню защиты детей, телерадиокомпания "Брест" проводит второй год подряд. Акция пройдет в прямом эфире с 7.00 до...

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