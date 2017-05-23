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Медиаэксперты поделятся профессиональными секретами с молодыми журналистами на форуме в Могилеве

24.05.2017 08:14 — Новости регионов | БелТА  
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24 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. В Могилеве 25-26 мая пройдет III Областной форум молодых журналистов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

В мероприятии примут участие корреспонденты печатных изданий, радио и телевидения в возрасте до 30 лет, студенты МГУ имени А.А. Кулешова, которые обучаются по специальности "журналистика". Гостями форума станут авторитетные медиаэксперты.

Программой форума запланированы тематические дискуссии и обсуждения, а также общение с мэтрами могилевской журналистики, гостями из столицы. В частности, начальник отдела поддержки и развития интернет-ресурсов БЕЛТА Иван Синичкин расскажет молодым специалистам о том, как найти, завоевать и удержать читателя онлайн-медиа, доцент кафедры медиалогии и веб-журналистики Института журналистики БГУ Александр Градюшко поведает о продвижении информации в социальных сетях. Кроме того, будущих акул пера познакомят с перспективами развития информационного пространства области, взаимодействием органов местного самоуправления со средствами массовой информации, подробнее расскажут о профессиональной этике, ответственности, современных подходах в работе региональных и республиканских СМИ.

Ребята побывают в студии "Радио "Могилев" и на практике узнают тонкости создания оригинальных и качественных программ для регионального эфира. В творческую атмосферу участники форума окунутся, посетив Могилевский областной драматический театр и пообщавшись с сотрудниками и актерами учреждения культуры. Ожидает молодых журналистов и пресс-конференция, посвященная 750-летию города на Днепре. Корреспонденты смогут задать интересующие вопросы и узнать о мероприятиях, которые пройдут в областном центре к юбилею.

Работа форума будет продолжена по трем тематическим секциям: "Региональная пресса в современных условиях медиарынка", "Фотография как средство массовой коммуникации", "Общие принципы взаимодействия со СМИ в практике работы специалистов по связям с общественностью". Завершением мероприятия станет вручение специальных сертификатов участникам.

"Журналисты старшего поколения уже давно знакомы друг с другом, а молодым необходимо уже теперь начинать тесно сотрудничать и строить будущее, - отметили собеседники. - Этот форум - уникальная возможность обменяться мнениями, а также перенять профессиональный опыт у старших коллег, научиться журналистскому мастерству".

Форум молодых журналистов проводится с целью повышения квалификации представителей СМИ, развития внутрипрофессиональной коммуникации, формирования единого медиасообщества Могилевской области. Организаторами мероприятия выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома, Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, Могилевская областная организация ОО "Белорусский союз журналистов".-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В мероприятии примут участие корреспонденты печатных изданий, радио и телевидения в возрасте до 30 лет, студенты МГУ имени А.А. Кулешова, которые обучаются по...

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