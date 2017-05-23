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Музыкальную субботу организуют в Полоцке 27 мая

24.05.2017 08:35 — Новости регионов | БелТА  
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24 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Музыкальную субботу под открытым небом организуют в Полоцке 27 мая, сообщили БЕЛТА в Полоцком райисполкоме.

Концерт состоится в дворике Полоцкой детской школы искусств (улица Коммунистическая, 7). "Мероприятие станет подарком городу-юбиляру в год его 1155-летия, и, безусловно, порадует жителей, гостей и многочисленных полоцких туристов", - подчеркнули в исполкоме.

В концерте, состоящем из двух отделений, прозвучат дивертисменты Моцарта, а также инструментальные и песенные хиты 70-90-х годов прошлого века. Исполнят музыкальные произведения камерный оркестр "Европа-Центр" под управлением Раиля Садыкова и "КЮ-квинтет" под управлением Евгения Ткаченка.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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"Мероприятие станет подарком городу-юбиляру в год его 1155-летия, и, безусловно, порадует жителей, гостей и многочисленных полоцких туристов", - подчеркнули в...

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