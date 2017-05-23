Информационный день по зеленой экономике пройдет 1 июня в Минской области

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском и Пуховичском районах Минской области 1 июня будет проводиться информационный день на тему "Продвижение зеленой экономики в Республике Беларусь: принципы, механизмы, перспективы", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Задачи информационного дня - расширить знания аудитории о принципах зеленой экономики, предоставить информацию, которая стала бы толчком для реализации зеленых проектов в регионе, а также практического внедрения принципов зеленой экономики на местном уровне.

Программой мероприятия запланированы выступления экспертов, презентации кейсов по зеленой экономике, реализованных (или находящихся в стадии реализации) в Беларуси при участии Европейского союза.

Предполагается, что в Смолевичском районе участники информационного дня ознакомятся с возможностями развития органического сельского хозяйства в Беларуси, увидят презентации по тематике обращения с отходами и использованию воды. Также в этой части мероприятия планируется затронуть вопросы стимулирования населения для сокращения энергопотребления, создания спроса на экологически дружественную продукцию. Кроме того, будет организовано посещение пунктов пилотной инициативы общественной организации "Белорусский зеленый крест", где презентуют опыт создания сети инновационно-демонстрационных площадок по земледелию и органическому сельскому хозяйству для продвижения устойчивого землепользования, популяризации сельскохозяйственного труда среди молодежи, улучшения питания школьников и получения доходов сельскими школами.

В Пуховичском районе участники мероприятия посетят Марьиногорскую гимназию, где ознакомятся с реализацией инициативы по озеленению крыш зданий ОО "Пуховичский край".

Участие в информационном дне, который входит в цикл тематических мероприятий, будет осуществляться на бесплатной основе. Организаторами цикла выступают представительство ЕС в Беларуси при участии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Миноблисполкома.-0-