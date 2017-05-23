24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Крылья Ангелов" проведут 27 мая в Лошицком парке в Минске благотворительный пробег, сообщили БЕЛТА организаторы.

Любителям бега будут предложены дистанции 10 км, 5 км и 600 м (для детей и начинающих бегунов). Как отметил директор учреждения "Команда "Крылья Ангелов" Дмитрий Тимашков, собирая на спортивный фестиваль взрослых и детей, организаторы позаботились о безбарьерной среде и подготовили необходимую поддержку, чтобы могли участвовать не только обычные дети, но и дети с инвалидностью. "Мы стремимся, чтобы любой ребенок, независимо от его особенностей, имел возможность жить активной жизнью, а не только быть зрителем", - сказал он.

Участникам при регистрации предлагается сделать благотворительный взнос, а на собранные деньги будет организован летний спортивный лагерь для детей с инвалидностью. Многие бегуны с энтузиазмом встретили такую идею, регистрация и благотворительный сбор идут успешно.

В первенстве в том числе предусмотрены призы для лучших корпоративных команд и победителей "Парного забега", в котором участвуют бегуны, связавшие на старте свои руки короткой лентой. "Мы ждем команды организаций, которым важны принципы корпоративной социальной ответственности, и отдельных участников, которым ценно чувство ответственности друг за друга, - сказал Дмитрий Тимашков. - Занять призовое место в парном забеге очень престижно, ведь, чтобы преодолеть дистанцию, участники должны понимать друг друга без лишних слов, быть готовыми прийти на помощь".

Кстати, первая корпоративная команда заявила о своем участии еще во время обсуждения организационных вопросов: это сотрудники социальной мастерской "Нашы Майстры". Они изготовили на благотворительных началах медали для 500 участников пробега. В свое время эти люди преодолели зависимость. Некоторые из них пробегут дистанцию вместе со своими детьми, возвращенными домой из приюта благодаря трезвому образу жизни родителей.

Желание участвовать в пробеге изъявили также семьи, воспитывающие детей с аутизмом. Они побегут в синих банданах в знак солидарности с людьми с аутизмом. Также участниками пробега станут воспитанники одного из минских домов-интернатов. Им организаторы предоставят коляски для занятий спортом.

"Команда "Крылья Ангелов" - социально-благотворительное спортивное учреждение, созданное родителями детей с инвалидностью для развития инклюзивного спорта (в частности, бега с коляской) и организации массовых беговых событий с доступной средой.-0-