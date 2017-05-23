Более 150 детей-инвалидов из Гомельской области подлечились в здравницах в январе-апреле

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В санаториях в январе-апреле отдохнули и укрепили здоровье 166 детей-инвалидов из Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник представительства "Гомельское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения" Василий Зубец.

Дети-инвалиды направляются в здравницы различного профиля - для лечения сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. "Ребят принимают на оздоровление санатории "Серебряные ключи" (Светлогорск), "Ченки" (Гомельский район), Лепельский военный санаторий (Витебская область), "Лазурный" (Минская область), "Поречье" (Гродненская область), "Беларусь" (Друскининкай, Литва)", - рассказал Василий Зубец.

Финансирование на эти цели выделяется из республиканского бюджета. "Путевки на санаторно-курортное лечение для детей-инвалидов выдаются бесплатно и детям, и сопровождающим их взрослым", - пояснил собеседник.

В прошлом году белорусские здравницы приняли на лечение 638 детей-инвалидов из Гомельской области.-0-