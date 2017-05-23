Реконструкцией боя отметит юбилей 6-я гвардейская отдельная механизированная бригада в Гродно

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В честь 75-летнего юбилея 6-я гвардейская отдельная механизированная бригада в Гродно проведет 27 мая День открытых дверей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в командовании бригады.

Праздничные мероприятия по случаю юбилея 6-й гвардейской Киевско-Берлинской ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого отдельной механизированной бригады начнутся в 10.30 на плацу военной части в районе Фолюш. Показательные выступления представят рота почетного караула Минской военной комендатуры. Пройдет дефиле военных оркестров. Продемонстрируют свое мастерство парашютисты из Гродненского аэроклуба, а также воины-разведчики.

Украшением праздника станет реконструкция боя времен Великой Отечественной войны, а также выступление воинов-мотострелков, который инсценируют современный бой.

Будет работать выставка вооружения и образцов военной техники. Познакомят гостей и с бытом военнослужащих и, конечно, угостят солдатской кашей и чаем из полевой кухни. Также в программе посещение музея боевой славы бригады и концерт в летнем амфитеатре.

Накануне в зале ГрГУ им. Янки Купалы пройдет торжественное собрание, посвященное юбилею.

6-я гвардейская отдельная механизированная бригада ведет свою историю от 12-го танкового корпуса, сформированного в мае 1942 года. В июле 1943 года 12-й танковый корпус был переименован в 6-й танковый корпус. Боевые действия корпус начал в августе 1942 года под Козельском. Принимал участие в Киевской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. В июле 1945 года корпус переформирован в 6-ю гвардейскую танковую дивизию, а в августе 1992-го - в 6-ю гвардейскую отдельную механизированную бригаду с сохранением всех почетных наименований и орденов.-0-