24 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Выпускные вечера пройдут в школах Минска 10 июня с 20.00, сообщила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественных мероприятиях примут участие родители, представители местной исполнительной власти, шефствующих организаций, известные люди. В комитете по образованию начнет работу координационный штаб. Аналогичные штабы будут работать в администрациях районов города.

Продолжительность торжественных мероприятий определяют родительские комитеты. Некоторые школы проведут выпускные на базе социокультурных объектов.

Последний звонок для учеников столичных школ прозвенит 30 мая с 10.00 до 11.00. Для школьников организуют дискотеки, экскурсии, вечера отдыха.

Анна Рысевец напомнила, что в дни проведения выпускных и торжеств по случаю окончания учебного года продажа спиртного в столице будет ограничена - с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая и с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня.

Обучение в учреждениях общего среднего образования заканчивают около 9,3 тыс. одиннадцатиклассников (больше на 233 человека по сравнению с прошлым годом) и 15,2 тыс. девятиклассников (на 562 меньше).-0-