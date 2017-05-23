24 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Более 22 тыс. детей планируется принять в первые классы минских школ, сообщила журналистам начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Приемная кампания в первые классы минских школ стартует 2 июня. Планируется открыть 842 первых класса и принять в них свыше 22,2 тыс. детей. Родители могут отдать ребенка как с шести, так и с семи лет.

В прошлом году было открыто 832 первых класса.

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