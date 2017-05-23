24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласованное решение о времени начала занятий в минских школах могут принять до конца июня, сообщила сегодня журналистам начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Этот вопрос обсуждается с родительской общественностью, поскольку у нас есть учреждения образования, которые работают и в первую, и во вторую смены. Поручение Президента всеми услышано. Думаю, уже в конце июня будет принято какое-то согласованное решение между попечительскими советами, родительскими комитетами, администрациями учреждений и управлениями образования, спорта и туризма", - отметила Марина Юркевич.

Изучается мнение учащихся и родителей. По мнению начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования, для детей, которые занимаются в первую смену, было бы предпочтительнее приходить на уроки позже восьми утра. Для тех, кто занимается во вторую смену, занятия не должны заканчиваться позже 19.30. "На уровне городских заинтересованных структур и республиканских органов власти будет приниматься взвешенное единое решение", - сказала она.-0-