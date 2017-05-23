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В Шкловском районе в 2017 году газифицируют с господдержкой 216 домовладений

24.05.2017 10:56 — Новости регионов | БелТА  
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В Шкловском районе в 2017 году газифицируют с господдержкой 216 домовладений
Во время личного приема граждан

24 мая, Шклов /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Шкловском районе в 2017 году газифицируют с господдержкой 216 домовладений. Об этом сообщил сегодня в райисполкоме во время личного приема граждан председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским генеральный директор РУП "Могилевоблгаз" Алексей Кушнаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

В число таковых попали и 23 домовладения товарищества "Любиничи-плюс" Словенского сельсовета, представители которого сегодня обратились за помощью к губернатору по вопросу удешевления стоимости газификации. По словам обратившейся, из 23 членов кооператива половина пенсионеры, которым, как и остальным гражданам, непросто будет изыскать для оплаты более Вr132,8 тыс. (по Вr1733 с каждого члена кооператива). Это 30% от полной стоимости работ.

Владимир Доманевский поручил рассмотреть все возможности в соответствии с действующим законодательством удешевления строительства, чтобы помочь гражданам. По его мнению, прежде всего необходимо провести собрание с жителями агрогородка Любиничи и убедить других людей принять участие в газификации своих домовладений. Только за счет увеличения количества членов кооператива можно будет значительно снизить стоимость работ. Также необходимо рассмотреть возможность газификации ведомственного жилья местным хозяйством ЗАО "Амкодор-Шклов". Кроме того, нужно проинформировать людей о возможности получения кредитных средств под газификацию с длительной рассрочкой платежей.

Что касается пенсионеров, губернатор порекомендовал рассмотреть возможность районному бюджету и организациям, где они работали ранее, оказать им материальную помощь. Он поручил в течение двух недель детально изучить обращение членов кооператива "Любиничи-плюс" и принять по нему взвешенное решение.

По информации Алексея Кушнаренко, в Могилевской области в текущем году работы по газификации жилфонда проведут 189 кооперативов: 82 полностью за счет средств граждан и 107 с господдержкой. Всего в регионе на очереди по газификации эксплуатируемого жилфонда стоит 506 кооперативов, из них 25 - в Шкловском районе.-0-

 
 
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В число таковых попали и 23 домовладения товарищества "Любиничи-плюс" Словенского сельсовета, представители которого сегодня обратились за помощью к губернатору...

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