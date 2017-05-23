24 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебская милиция сконцентрирует усилия на профилактике бытовой преступности и пресечении наркомании. Такую задачу перед правоохранителями региона поставил министр внутренних дел Игорь Шуневич, представляя личному составу УВД облисполкома нового начальника Ивана Кубракова, сообщили БЕЛТА в управлении.

Министр отметил, что Иван Кубраков - профессионал своего дела и грамотный руководитель. Перед новым начальником, равно как и всеми правоохранителями региона, по-прежнему стоит множество задач, главная из которых - обеспечение правопорядка и торжества закона. Кроме этого, Игорь Шуневич назвал направления служебной деятельности, которым следует уделить особое внимание. Витебской милиции поручено сконцентрировать усилия на выявлении правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, пресечении наркомании, профилактике бытовой преступности.

Чтобы действовать успешно, решительно, профессионально и грамотно, милиционеры должны постоянно совершенствоваться. Поэтому одной из важнейших задач Игорь Шуневич считает повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел.

После встречи с личным составом министр посетил обновленную экспозицию музея истории витебской милиции.

Иван Кубраков назначен на должность начальника УВД Витебского облисполкома 12 мая. Ранее он занимал должность заместителя начальника Главного управления внутренних дел Минского горисполкома - начальника милиции общественной безопасности.-0-