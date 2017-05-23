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Около 3,5 тыс. учеников начальных классов в Минске намерены поступать в гимназии

24.05.2017 11:42 — Новости регионов | БелТА  
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24 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Около 3,5 тыс. учеников начальных классов в Минске намерены поступать в гимназии, сообщила журналистам начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году было принято 4 тыс. 380 учащихся, конкурс в среднем по городу составил 1,4 человека на место.

Вступительные экзамены в гимназиях пройдут со 2 по 10 июня, документы от желающих стать гимназистами будут принимать с 25 мая по 1 июня. Диктант по русскому языку ученики будут писать 2 июня, контрольную работу по математике - 5 июня, диктант по белорусскому - 7 июня. Гимназия-колледж искусств 9 июня будет оценивать творческие способности детей. Испытания начнутся в 11.00, их продолжительность - 45 минут. 10 июня - резервный день для тех, кто по уважительной причине не смог сдать один экзамен. Тексты и задания по трем предметам, по традиции, будут объявлять в теле- и радиоэфире.

"При зачислении в пятый гимназический класс учитываются отметки, полученные на вступительных испытаниях, и итоговые отметки за год по математике, русскому и белорусскому языкам. До 12 июня будет издан приказ о зачислении в пятый класс гимназии", - сообщила Марина Юркевич.

Более подробная информация о порядке приема в гимназические классы размещена на сайтах управлений образования, спорта и туризма районных администраций, гимназий, комитета по образованию Мингорисполкома.

Первую ступень обучения завершают свыше 19 тыс. учащихся, что на 1,6 тыс. больше чем в прошлом учебном году.

С 15 по 20 июня пройдет вступительная кампания в десятые классы лицеев.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В прошлом году было принято 4 тыс. 380 учащихся, конкурс в среднем по городу составил 1,4 человека на место.

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