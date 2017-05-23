ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 22 тыс. детей планируется принять в первые классы минских школ

24.05.2017 11:01 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Более 22 тыс. детей планируется принять в первые классы минских школ
Фото из архива

24 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Свыше 22 тыс. детей планируется принять в первые классы минских школ, сообщила журналистам начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Приемная кампания в первые классы минских школ стартует 2 июня. Планируется открыть 842 первых класса. Родители могут отдать ребенка в школу как с шести, так и с семи лет.

В прошлом году было открыто 832 первых класса.

Учебный год для 1-8 классов оканчивается 31 мая, для выпускников базовой и средней школы 30 мая прозвенят последние звонки. Обучение в учреждениях общего среднего образования оканчивают около 9,3 тыс. одиннадцатиклассников (больше на 233 человека по сравнению с прошлым годом) и 15,2 тыс. девятиклассников (на 562 меньше).

Выпускные экзамены пройдут с 1 по 10 июня. Ученики девятых классов сдают три, выпускники - четыре экзамена. С 21 по 25 августа пройдет повторная итоговая аттестация за курс базовой школы, 22 и 24 августа - за курс средней школы. С 12 июня выпускники средней школы примут участие в централизованном тестировании, время проведения ЦТ с 11.00.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приемная кампания в первые классы минских школ стартует 2 июня. Планируется открыть 842 первых класса и принять в них свыше 22,2 тыс. детей. Родители могут отдать...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Согласованное решение о времени начала занятий в минских школах могут принять до конца июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика