Более 22 тыс. детей планируется принять в первые классы минских школ

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24 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Свыше 22 тыс. детей планируется принять в первые классы минских школ, сообщила журналистам начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Приемная кампания в первые классы минских школ стартует 2 июня. Планируется открыть 842 первых класса. Родители могут отдать ребенка в школу как с шести, так и с семи лет.

В прошлом году было открыто 832 первых класса.

Учебный год для 1-8 классов оканчивается 31 мая, для выпускников базовой и средней школы 30 мая прозвенят последние звонки. Обучение в учреждениях общего среднего образования оканчивают около 9,3 тыс. одиннадцатиклассников (больше на 233 человека по сравнению с прошлым годом) и 15,2 тыс. девятиклассников (на 562 меньше).

Выпускные экзамены пройдут с 1 по 10 июня. Ученики девятых классов сдают три, выпускники - четыре экзамена. С 21 по 25 августа пройдет повторная итоговая аттестация за курс базовой школы, 22 и 24 августа - за курс средней школы. С 12 июня выпускники средней школы примут участие в централизованном тестировании, время проведения ЦТ с 11.00.-0-