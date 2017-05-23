24 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Лучшим школьникам столицы 26 мая вручат премии Мингорисполкома, сообщила журналистам начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди награжденных - 100 минчан, успешно выступивших на республиканских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, турнирах и других образовательных мероприятиях, спортивных соревнованиях, добившихся высоких результатов в учебной, спортивной, творческой деятельности.

"Минск вновь стал лидером по олимпиадному движению. Команда школьников города завоевала 121 диплом, награждена 14 похвальными отзывами", - отметила Марина Юркевич.

Талантливые ребята летом смогут отдохнуть и подтянуть свои знания по учебным предметам в профильных лагерях. Профильные отряды для проведения учебных сборов по таким предметам, как математика, физика, информатика, астрономия, формируются на базе оздоровительно-спортивного комплекса "Бригантина".

Премии Мингорисполкома вручаются ежегодно с 1997 года. Практика финансовой поддержки школьников способствует достижению лучших результатов на интеллектуальных, спортивных, творческих соревнованиях различного уровня.-0-