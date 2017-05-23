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В Гродно откроют новый музей аптечного дела

24.05.2017 12:29 — Новости регионов | БелТА  
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24 мая, Гродно /Елена Стасюкевич - БЕЛТА/. В Гродно откроют новый музей аптечного дела, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора Гродненского РУП "Фармация" Татьяна Зарецкая.

Музей, посвященный фармацевтический сети Гродненской области, откроется в здании аптеки №3 по ул. Антонова областного центра, где под него отведено несколько помещений с отдельным входом.

"Экспозиция посвящена развитию аптечного дела на гродненской земле, но прежде всего периоду с начала появления здесь первых государственных аптек. Среди экспонатов - сохраненное оборудование, флаконы для микстур, ступки для порошков, фармацевтические весы, фотографии разного периода, которые нам удалось найти. Подготовлен интересный информационный блок", - рассказала собеседница.

В музее можно узнать, где открылась первая государственная аптека, кто в ней работал, какие микстуры чаще всего приобретали гродненцы, познакомиться с технологией приготовления некоторых лекарств и другие интересные факты.

Музей начнет работать с 29 мая, в день открытия сюда приглашают всех желающих, гостей будут угощать фиточаем по рекомендации гродненских аптекарей. Затем посетить его желающие смогут бесплатно со вторника, 30 мая, по субботу, 3 июня, с 10.00 до 17.30. В музейной комнате будет дежурить специалист, который расскажет об экспозиции. Групповые же экскурсии можно провести в любое время, предварительно его согласовав.

В Гродно действует еще один музей фармации. Музей-аптека расположен на пл. Советской и посвящен истокам зарождения аптечного дела. Старейшие и наиболее ценные его экспонаты датируются XVIII веком. Оба этих музея, расположенных в пешей доступности друг от друга, позволят проводить тематические экскурсии или получить более полное представление о зарождении и деятельности аптек всем любознательным гродненцам и гостям города.-0-

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Музей, посвященный фармацевтический сети Гродненской области, откроется в здании аптеки №3 по ул. Антонова областного центра, где под него отведено несколько...

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