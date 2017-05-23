Более 130 бойцов студотрядов из Витебской области проведут трудовой семестр в Краснодарском крае

24 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Более 130 представителей Витебской области отправятся в нынешнем году в Краснодарский край России в составе студенческих отрядов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете ОО "БРСМ".

"Ежегодно областной штаб студенческих отрядов помогает ребятам найти работу по душе, в том числе за пределами Беларуси. В прошлом году в составе выездных студенческих отрядов в России трудились около 190 человек. Нынешним летом в Краснодарский край отправятся более 130 бойцов сервисных и педагогического отрядов, сформированных из студентов региона. Трудовая вахта продлится до конца августа", - рассказали в комитете.

В Краснодарском крае снова будет работать педагогический отряд НЛО ("Новый лидерский отряд имени Шмырева"), который по итогам трудового семестра прошлого года стал лучшим выездным отрядом республики. Торжественная отправка студентов на работу во Всероссийский детский центр "Орленок" состоится 25 мая в 10.00 в сквере Молодежи (пр-т Куйбышева). Здесь же студотрядовцы примут участие в трудовой экологической акции - займутся благоустройством сквера.

"Молодежь региона ежегодно принимает участие в республиканском конкурсе "Молодежь за чистоту городов и сел". За последние три года активисты БРСМ Витебщины заняли в конкурсе более 30 призовых мест и были отмечены Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды", - отметили в комитете.-0-